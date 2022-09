Le Gros Robert, tome 3

Adepte du détournement et de la parodie, Rouquemoute publie le tome 3 du Gros Robert (Lindingre), un répertoire alphabétique des mots les plus martyrisés de la langue française qui ont loupé le virage de la prononciation parce que la langue et le palais se tournaient le dos. Ce livre de comptoir illustré compile plus de 400 références d'un "bon français dans son excellence" avec des mots tels que antiviol, coucouning, glougueule ou encore macavélique. Egalement disponible, un coffret réunit les trois tomes du Gros Robert. Dessinateur et scénariste, Lindingre participe aux revues Ferraille, Spirou, Siné Mensuel, L'écho des Savanes ou encore Fluide Glacial dont il a été le rédacteur en chef de 2012 à 2018. Depuis 2015, il écrit des sketchs pour Groland. Il dessine également à L'Est Républicain et au Canard Enchaîné. Il est le créateur du personnage Titine et de la série Chez Francisque avec Manu Larcenet ou Jeff Pourquié au dessin, pour laquelle il a obtenu le prix Schlingo en 2009 au Off of Off du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il a scénarisé des albums pour de nombreux dessinateurs : Ju/Cdm, Chauzy, Lefred Thouron, Planchon, Aurel ou encore Laurent Astier.