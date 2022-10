Livre-lumiere de petit tigre

Petit Tigre s'amuse dans la jungle, et voilà qu'il est perdu, loin de Papa et de Maman Tigre. Comment va-t-il rentrer chez lui ? Heureusement, de jolies abeilles lumineuses vont l'aider à retrouver sa maison... L'enfant suit les petites lumières, 1 sur la première page et 1 supplémentaire à chaque page, pour compter et pour s'éveiller au dénombrement jusqu'à 5.