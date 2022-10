Cherche trouve compte noel

A toi de chercher, trouver et compter les éléments cachés ! 1 coucou, 2 avions, 3 voitures, 4 licornes, 5 boules à neige... Dans le village du Père Noël, son bureau, à l'atelier des lutins, lors de la préparation du traîneau, de la décoration du sapin, de la distribution des cadeaux et de leur ouverture : amuse-toi à retrouver plus de 200 éléments cachés !