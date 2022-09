421 - L'intégrale - Tome 3

La fin de la publication en intégrale des aventures de 421, l'espion so british de Maltaite et Desberg. L'occasion de redécouvrir des récits irrésistiblement audacieux, entre réalisme et humour tous publics ! 1980 : l'agent secret matricule 421 arrive dans le journal Spirou sous les talents conjoints de Maltaite et Desberg. Série d'aventures pleine d'humour, lorgnant vers James Bond et Indiana Jones, 421 va ensuite suivre la " mue " de la BD tous publics tournée vers plus de réalisme. Un parti-pris qui l'éloignera de Spirou, qui se recentre sur l'humour, mais qui permettra à 421 de poursuivre ses aventures dans 4 albums aux angles surprenants comme Falco (1988) ? plongée dans un groupe de nationalistes américains ? ou le diptyque Les Années de brouillard (1989) et Morgan Angel (1990), explorant le passé du héros, exercice alors peu répandu dans la BD classique, et enfin Le Seuil de Karlov. Quatre albums publiés dans le dernier volume de cette intégrale 421, complétés par un prologue historique proposant des dizaines d'images d'archives, ainsi que les planches de diverses propositions de suites pour prolonger la série !