Mémoires d'Alexandrie. Hérophile. Hérophile

Qui n'a pas entendu parler d'Alexandrie et de sa fameuse bibliothèque ? Temple de la culture humaine pour les uns, 7e Merveille du monde pour les autres, elle est l'objet de tous les fantasmes, mais sait-on vraiment ce qu'il s'est passé entre ses murs ? Qui sont Ptolémée, Hérophile et Hypathie, personnages historiques phares qui ont marqué la ville et la bibliothèque de leur empreinte ? Qu'ont-ils dû sacrifier à l'autel de leur ambition et de leur soif de connaissance ? Les Mémoires d'Alexandrie déchirent le voile qui sépare l'image fantasmée de la réalité historique à travers quatre moments clés de l'Histoire de la bibliothèque.