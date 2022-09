Herbes folles

Ouvrez la grille de cette demeure et découvrez un jardin où tout est sous contrôle : la couleur de chaque fleur est minutieusement vérifiée, chaque arbuste est taillé au millimètre. Surtout, rien ne doit dépasser ! Mais un beau jour, la végétation va se rebeller et s'inviter entre les murs de la maison. Pour la famille qui y vit, il s'agira de lâcher prise : une nouvelle vie va commencer, faite de surprises et de découvertes. Un album qui traite avec fantaisie de la nécessité du lâcher-prise et de l'ensauvagement.