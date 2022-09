S'initier à la sculpture sur bois. 25 créations faciles en pas à pas. 25 créations faciles en pas à pas

La sculpture sur bois est un art ancien et délicat, pourtant à la portée de tous ! Vous souhaitez créer vos objets du quotidien en bois en toute simplicité ? Cet ouvrage vous propose une entrée en matière complète dans l'univers de la sculpture au couteau. Plus de 250 photos guident le débutant à travers les différentes étapes de la sculpture du bois, du choix des essences les plus adaptées aux techniques de finition raffinées en passant par l'entretien des couteaux : tous les conseils indispensables pour transformer des objets rustiques en petits chefs-d'oeuvre ! Découvrez 25 créations originales pour concevoir vos petits objets sculptés : cuillère, fourchette, manche d'outil, porte-manteau, serre-livres, petite voiture ou encore mobile, multipliez vos réalisations pour une décoration et des ustensiles inédits.