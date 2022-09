"L'auteur remonte le temps pour raconter l'aventure méconnue de Cosme Fernandes, un colon portugais qui voulut faire du Brésil une utopie fraternelle". PARIS MATCH A Cananéia, au sud du Brésil, où la lagune dispute son territoire à l'océan Atlantique, un homme est retrouvé noyé parmi les mangroves. Il s'appelle Indio Pessoa et sa mort est tout sauf naturelle. Indio avait posé ses valises depuis peu dans la ville. Les notes retrouvées chez lui mentionnent un certain Bacharel, fondateur de cette première cité du Brésil que l'histoire officielle semble avoir éclipsée... Que cherchait Indio ? Un de ses amis mène l'enquête... Cesare Battisti est né à Rome en 1954. A 21 ans, durant "les années de plomb" , il rejoint la lutte armée. En 1981, il s'évade de prison et s'exile au Mexique, puis s'installera en France où il publiera son premier livre à la Série Noire, Les Habits d'ombre (1993). Il participe à l'aventure du Poulpe (J'aurai ta Pau, 1997), avant d'être édité par Joëlle Losfeld et aux éd. Rivages, soit une quinzaine de romans.