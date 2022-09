Rokudo Tosoki Tome 1

Dans un monde où l'humanité s'est réfugiée sous terre pour survivre, En est un garçon pauvre qui vit des ordures de ceux qui sont plus privilégiés que lui. Il passe ses journées à errer dans les bidonvilles, et à chercher, dans des tas d'ordures, les corps en décomposition des "perdants", ceux qui ont été vaincus et tués dans le Tournoi des Six Royaumes. Pour participer, les combattants doivent subir une chirurgie de modification corporelle coûteuse. En récupère sur le corps des victimes ces modifications qui augmentent considérablement les capacités de combat. Peu intéressé par le tournoi et son champion, En aspire à une vie simple et confortable. Mais un jour, une rencontre fortuite avec un homme mystérieux brise sa vision de la réalité, et le place sur un tout autre chemin, bien plus sombre.