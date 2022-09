Once Upon a Time... in Hollywood, le monde et sa doublure

Couronnement de la carrière de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood se veut d'abord hommage aux oubliés de la machine à rêves hollywoodienne. Les cascadeurs et acteurs de séries télévisées des années 1960 y occupent le devant de la scène, tandis que les grandes stars de l'époque, le réalisateur Roman Polanski ou l'acteur Steve McQueen, ne font que passer. Quentin Tarantino relègue son goût de la violence au second plan pour se confronter le plus directement possible aux affres de la nostalgie aiguë que lui inspire la culture de cette période si particulière, avec la guerre du Vietnam, les hippies et leur gourou Charles Manson, outre une quête de liberté effrénée souvent chaotique. Loin de la simple peinture sociétale, Once Upon a Time... in Hollywood, qui a depuis fait l'objet de la publication d'un roman de la plume de son réalisateur, convie les influences conjuguées du théâtre de l'absurde, de la cult