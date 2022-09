Madman, l'intégrale T1

Frank Einstein est décédé dans un accident de voiture, mais son corps a été recousu et ramené à la vie par deux scientifiques, le Dr Boiffard et le Dr Flem. Cette résurrection ne lui a laissé aucun souvenir de sa vie antérieure, y compris son nom, de sorte que les deux scientifiques l'ont renommé comme les deux personnages les plus admirés au monde : Frank Sinatra et Albert Einstein. Cette résurrection a également donné à Frank des pouvoirs précognitifs et empathiques avec lesquels, au départ, il a travaillé comme médium. Dans un effort pour lui permettre de trouver sa propre identité, les deux scientifiques l'ont amené à créer un alter ego super-héroïque appelé Madman, en s'inspirant de la seule chose dont Frank se souvenait clairement : un personnage de bande dessinée appelé Monsieur Excitation... De la première apparition de Madman à ses origines mystérieuses en passant par ses aventures à travers le temps, l'espace et l'absurdité pop-art ; suivez l'alter ego super-héroïque de Frank Einstein, Madman, alors qu'il s'aventure dans Snap City et rencontre de nombreux personnages et méchants loufoques et intemporels. Dans ce véritable hommage aux récits de super-héros, à la philosophie métaphysique, aux films de science-fiction des années 1950, à la musique pop rock and roll, et bien plus encore, cette série est un véritable classique de la bande dessinée humoristique qui pour la toute première fois est publiée en France. Une collection en 12 volumes rassemblant les aventures de Madman depuis ses débuts en 1990. Contient également des pin-ups et des illustrations bonus réalisés par les plus grands talents de la bande dessinée comme Frank Miller, Moebius, Frank Frazetta et bien d'autres encore !