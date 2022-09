Fictions d'artistes. Dessins d'enfant de Francis Goidts

Ce premier ouvrage de la collection Aimée Girale Fictions d'Artistes, présente les dessins de Francis Goidts (Belgique, 1952-2014), artiste et éditeur, alors âgé de 10 ans, rassemblés par son frère Bruno Goidts : "Témoin halluciné d'une ambiance familiale qui le dépassait, porteur d'un relatif regard innocent. Un virtuose de l'étalage de thèmes explicites sur le mystère de l'assemblage d'un couple parental. Un but me préoccupait, sauvegarder cette créativité réalisée en dehors de tout académisme, surgie d'un désordre psychologique stimulant. Il s'agit d'entendre le grondement esthétique d'un météore". Les dessins ont inspiré de courtes fictions (de 5 lignes à 5 pages) à des artistes. LISTE PROVISOIRE DES AUTEURS : JACQUES ANDRE, NADIA BENZEKRI, MATEO BERTEREAU, LAURENT CAPELLUTO, OLIVIER DROUOT, ROBERTA GIGANTE, STEPHAN GOLDRAJCH, SELCUK MUTLU, GINA SIMONE, PHILIPPE PASQUA, DOMINIQUE THIRION, ARMAND VERLOOYâ-