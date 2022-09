Il était une fois mon lipoedème. Comprendre et mieux vivre avec la maladie des jambes poteaux

Le lipoedème touche une femme sur dix. Cette maladie, qui se développe au moment de la puberté, est complexe et mystérieuse. Elle engendre souvent une errance médicale de plusieurs années et une gestion inadaptée des douleurs. Dans ce livre, Claire nous raconte son parcours, qui est malheureusement assez commun. Le professeur Loïc Vaillant, en charge de la relecture médicale, apporte des précisions et des explications sur cette pathologie encore trop méconnue et mal prise en charge. Vous découvrirez ainsi, à l'aide de MaY et de son trait humoristique et frappant de justesse, ce qu'est exactement le lipoedème, comment il se diagnostique et se soigne, mais aussi tous les conseils pour l'accepter et mieux vivre avec au quotidien.