La plume empoisonnée. Les mystères de Puddledown, T3

Printemps 1949 Tout Puddledown se prépare avec enthousiasme au mariage d'Helena Fairfax, la fille du vicomte, avec Walter Evans, le fils d'un fermier. Ce mariage improbable est le sujet de conversation de la ville, mais Hugo Wainwright et Tommy Granger ont une autre distraction à gérer. La famille de Tommy a annoncé son intention de leur rendre visite. Hugo désire ardemment impressionner la soeur et la mère de son ami, mais le beau-frère de Tommy, le révérend Daniel Stone, fait comprendre dès son arrivée qu'il n'a pas de temps pour Tommy. Hugo ne s'est jamais considéré comme un homme violent, mais le rejet constant de Tommy par Daniel fait remonter à la surface tous ses instincts protecteurs. Puis les lettres arrivent. La communauté se déchire lorsque des notes malveillantes sont glissées dans toutes les portes de Puddledown, et, quand Hugo en reçoit une, Tommy commence à paniquer. La police n'a aucun suspect, c'est donc à Hugo de démasquer le coupable avant que le mariage ne soit gâché et que la famille de Tommy ne parte, peut-être pour ne jamais revenir. Pourra-t-il résoudre le mystère, ou les menaces voilées d'un étranger anonyme sépareront-elles Hugo et Tommy pour toujours ? #Mystère #MM #Enquête Dernier tome de la trilogie