Bienvenue à Salem. Avery Brookwell, T1

À Salem, méfiez-vous des apparences. . . Pour Avery Brookwell, la priorité est de payer ses factures. Mais difficile d'y parvenir lorsqu'on travaille en tant que détective privée et qu'on est fauchée comme les blés. . . Alors, quand une affaire se présente, impossible de refuser, même si celle-ci sort de l'ordinaire. Engagée pour enquêter sur le meurtre d'une étudiante, Avery se rend à Salem avec la ferme intention de découvrir ce qui se cache derrière ce crime mystérieux. Elle est loin de se douter en mettant les pieds dans cette ville mythique du Massachusetts que sa vie est sur le point de changer à jamais. Confrontée aux dangers qui rôdent dans la bourgade folklorique et aidée par son chat métamorphe et un libraire excentrique, elle devra s'armer de courage pour affronter les obstacles qui se dresseront sur sa route et qui tenteront de lui faire rebrousser chemin. Car Salem renferme bien des secrets qui ne devraient pas être révélés. Entre meurtres barbares, mensonges et sortilèges, Avery n'est pas au bout de ses peines. #Sorcières #DétectivePrivé #Salem #Magie #EnnemiesToLovers