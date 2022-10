Le 30 décembre 2006, la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, meurt par pendaison le dictateur irakien Saddam Hussein. Pourquoi l'annonce de cette exécution plonge-t-elle Isabelle dans cette soudaine tristesse ? A 37 ans, elle devrait se sentir comblée : un travail intéressant, une situation sûre, un mari ambitieux, deux beaux garçons, une belle petite maison dans une zone pavillonnaire récente et proprette, en périphérie d'Orléans. Alors quoi ? Quel rapport entre la mort de Saddam et sa vie à elle ? Février 1991. L'université de Paris 8 se mobilise contre la première guerre du Golfe. Isabelle découvre cette fac hors norme, ses professeurs aux enseignements peu académiques, ses étudiants militants, ses couloirs labyrinthiques et enfumés. Décembre 2006. La mort de Saddam Hussein rappelle en écho à Isabelle la mort de ses illusions, celle d'un monde nouveau, d'un monde différent, d'un monde meilleur qui donnerait un sens à l'Histoire des femmes et des hommes. 1991, l'espoir ; 2006, la mort : est-ce finalement que cela le sens de l'Histoire ? Le sens de son histoire à elle, Isabelle ?