L’inconnue du Paillon

Par un bel après-midi de septembre, le corps en décomposition d'une jeune femme est retrouvé dans le lit du Paillon, roulé par la dernière crue. Quand cela est-il arrivé ? Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Meurtre ? Accident ? Suicide ? Aucun indice. Horreur et mystère absolus. Bouillant, imaginatif mais bouleversé et indigné, le jeune sous-brigadier Killian, (qui s'était déjà illustré dans Chienne d'enquête en pays niçois), va se lancer dans une enquête impossible. Elle le conduira d'abord à l'Ariane, le quartier de son enfance, celui de son vieux copain Mouloud et de son premier coup de coeur. Suivront d'épuisantes, périlleuses et incertaines investigations. Mais les pistes, à peine ouvertes, se referment les unes après les autres... Killian, Sisyphe acharné, pourra-t-il, malgré le découragement général, découvrir enfin, grâce à une dernière "idée", l'épouvantable vérité et venger la victime ?