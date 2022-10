Ancrage tacheté

C'est l'histoire d'une jeune Guadeloupéenne qui part suivre sa formation d'infirmière à Paris et qui, là-bas, tombe amoureuse... amoureuse des mots. Son rêve, depuis qu'elle est toute petite, est de prendre soin des autres, de les soigner, de panser leurs plaies, de panser leurs âmes. A l'hôpital, elle est dans son élément. Les stages défilent et les patients, dans son coeur, se faufilent. Puis elle fait face à ses premiers décès... Et un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle encaisse, mais son coeur saigne et son âme pleure. Elle cherche alors un exutoire, qu'elle trouve dans l'écriture. Attirée par ces pages vierges, blanches, lisses et délicates, elle n'a plus qu'une envie : tatouer leur corps de toute son encre. Dans ce recueil de poésie porté par une plume sensible et élégante, Meryl Cussey s'amuse avec les mots pour évoquer des situations et des émotions pures et fortes liées entre autres à l'espoir, à l'amour, à la peur ou encore à l'harmonie.