Flandres, XIIIe siècle. Astrid d'Estourées est une jeune femme bien née dont les yeux se posent un jour sur Hubert - un jeune troubadour sans le sou, sans père, ni mère, ni oncle, ni tante, qui ignore jusqu'à son nom de famille et revient de croisade. Promise à Charles-Auguste van Leeck, tout à la fois beau, intelligent et fortuné, elle sent pourtant en Hubert comme un aimant qui l'attire au sens de tout le champ sémantique. Pour lui, elle est prête à renoncer à tout. Mais son père n'est pas du même avis... Hubert et Astrid parviendront-ils à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin et à vivre leur amour ? Dans ce roman, porté par une plume mature et élégante, Thierry Horace Grandjean-Perrenoud-Comtesse tisse une très belle intrigue romantique au sens que lui a donné le XIXe siècle, avec ses luttes d'âmes et ses conjonctures palpitantes de destinées et de sentiments. Un Roméo et Juliette au siècle des cathédrales.