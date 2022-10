Envoûtante innocence

Angleterre, 1843 Aveugle depuis l'enfance, Audrey étouffe sous le joug de sa famille. Elle rêve d'indépendance et d'une vie bien à elle, et est couvée comme si elle était faite de verre. Dans un élan de désespoir, elle propose à Robert Henslow, comte de Knightsbridge, un bien étrange stratagème : feindre des fiançailles et un amour foudroyant entre eux, afin d'obtenir enfin sa liberté. Surpris autant qu'amusé, l'ancien soldat accepte, dans l'idée de tirer une demoiselle en détresse d'un mauvais pas. Mais, bien rapidement, il se rend compte que c'est son coeur à lui qui se trouve en situation périlleuse : le charme aussi innocent que sensuel d'Audrey le rend fou de désir et menace de le mettre à genoux...