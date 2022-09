" La Légende des Champs de Feu " est une bande dessinée racontant l'histoire de trois personnages proches des elfes, nommés Silence, Tendresse et Courage. Trois amis qui fuient la vallée des Champs de Feu, corrompue par l'arrivée du cupide et tyrannique Mercan et ses sbires. Dans la forêt qui surplombe la vallée, Silence, Tendresse et Courage redécouvrent la recette oubliée du levain des Champs de Feu et retissent les liens perdus avec la Nature et ses habitants sauvages. Une question demeure pour eux : faut-il redescendre dans la vallée pour s'opposer à Mercan et renverser ses troupes ? Joseph Levacher vit et travaille à Strasbourg comme dessinateur et auteur de bandes dessinées. Diplômé depuis 2021 des Arts décoratifs de Strasbourg, il publie son premier livre aux éditions Magnani en 2022 et participe à plusieurs fanzines tels que "Matière grasse". Première bande dessinée de Joseph Levacher, " La Légende des Champs de Feu ", met en pages avec lyrisme, une poésie de la vie sauvage retrouvée, un nouveau romantisme et un imaginaire qui mêlent nature writing et fantaisie. Sur le plan graphique, JOSEPH LEVACHER convoque plusieurs filiations littéraires : Jean Cocteau, William Morris, Tolkien, ainsi que les conteurs anonymes médiévaux du folklore populaire français ; tandis que sur le plan graphique, ce sont l'art des gravures de Dürer, avec les lignes claires de Bob de Moor ou André Cheret qui contribuent à sa filiation.