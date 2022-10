Cherche trouve voyage de meiko

Un magnifique album où l'enfant suivra Meïko, la jeune japonaise, et les gentils esprits de la forêt tout au long d'un fabuleux voyage initiatique dans tout le Japon. Chaque double-page richement illustrée regorge de détails et propose à l'enfant un " cherche et trouve " qui lui permettra d'aiguiser sa curiosité et son sens de l'observation, mais qui lui donnera aussi à découvrir toutes les merveilles du Japon : culture, ville, paysages, faune, flore, gastronomie...