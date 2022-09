Passion Ferrari. La légende Ferrari par ceux qui l'ont écrite

Passion Ferrari retrace la vie de la marque à travers les hommes qui l'ont écrite : pilotes, carrossiers, ingénieurs, dirigeants, collectionneurs, artistes... Tous ont nourri, à leur manière, la légende Ferrari. De A comme Agnelli, jusqu'à Z comme Zagato en passant par Lauda ou Todt, chacun des 100 portraits est l'occasion d'évoquer les plus beaux modèles, les innovations technologiques, les grandes victoires et les petites défaites, le design et les lieux culte qui ont fait de Ferrari un véritable mythe. Plongez dans la saga Ferrari, la plus fameuse de toute l'histoire de l'automobile.