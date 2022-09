Pétunia est fille unique et elle ne se déplace jamais - ou presque - sans Koto. Ami imaginaire, frère rêvé, ce minuscule personnage vit au creux de sa poche, dort dans sa trousse, et l'aide à faire ses devoirs le soir. Tout le monde ne voit pas Koto. Seuls, sans doute, ceux qui ont gardé leur âme d'enfant ont accès à ce duo explosif qui s'aime (sans savoir se le dire) autant qu'il se dispute. Pétunia n'a pas sa langue dans sa poche, son beau-père l'énerve, elle trouve que sa mère travaille trop et est follement amoureuse de Démétrien et de ses yeux gris-bleu... Koto partage son quotidien et l'adoucit quand il ne le complique pas. Une histoire tendre et un peu folle, comme sait les écrire Karen Hottois, qui rend hommage ici à l'imagination salvatrice des enfants. Les illustrations joyeusement acidulées de Lili Scratchy donnent corps à Pétunia et à Koto pour notre plus grand plaisir !