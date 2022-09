Le Pire Noël n'existe pas

Thomas voit s'approcher les fêtes de Noël avec impatience. C'est pour lui un joyeux moment à venir. Pendant un ennuyeux cours de grammaire, il se replonge avec délice dans ses souvenirs de petit garçon qui croyait encore au père Noël en relisant un vieux carnet quand il est ramené violemment dans le réel par des garçons de sa classe qui se moquent de lui. Dès lors, Thomas ne va avoir qu'une seule idée en tête : montrer à ces andouilles que la magie de Noël existe bien ! Tel un enquêteur, il va traquer les petits et gros soucis et essayer d'arranger les choses autour de lui. Il se pourrait bien que Thomas parvienne à ses fins et obtienne ce dont il a toujours rêvé : un chat ! Les joyeuses images d'Edith Chambon servent à merveille le récit espiègle et plein de rebondissements de Suzanne Bogeat.