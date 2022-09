Les charentes dans l'assiette, des racines aux rivages. 30 produits d'exception & 30 recettes

De la poularde de Barbezieux aux fameuses cagouilles, de la moule de bouchot à l'huître de Marennes, des algues de l'île de Ré aux traditionnelles mogettes, sans oublier le pineau et le cognac, voici tout un patrimoine culinaire terre & mer et connu bien au-delà des frontières des Charentes qui se déroule ici. Chacun des 30 produit est présenté, suivi d'une recette très abordable et néanmoins délicieuses, le tout magnifiquement illustré.