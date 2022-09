Sarrasin. La renaissance d une plante vertueuse, sa culture et sa cuisine. La renaissance dune plante vertueuse, sa culture et sa cuisine

Le sarrasin, plante vertueuse, se trouve en pleine résonance avec des choix écologiques de notre temps, en matière d'alimentation et d'environnement. Depuis des millénaires, il met en valeur les sols les plus pauvres et sa culture est facile. En tant qu'aliment, il est sain et riche en atouts nutritionnels, le tout sans gluten. En cuisine, il a du goût, un délicieux goût de noisette... Le lien entre le sarrasin et la Bretagne est fort. Bertrand Larcher, fils de paysan et artisan crêpier, fondateur de Breizh Café et de la Maison du sarrasin, oeuvre pour sa renaissance, enrichi de ses attaches au Japon, où l'on déguste un autre sarrasin. Dans ce livre, on redécouvre l'histoire, la culture, les qualités de cette plante savoureuse, au fil de reportages et de rencontres auprès de ceux qui défendent ce trésor du terroir breton. Le chef partage plus de 60 recettes salées et sucrées. Chips craquantes, délicates nouilles soba, galettes aux sardines grillées ou au caramel yuzu, glace au sarrasin, madeleines moelleuses au chocolat, le sarrasin révèle parfums subtils et textures élégantes d'une diversité culinaire irrésistible.