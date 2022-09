Micheline, la mouche de papi

Une fiction suivie d'un documentaire pour apprendre en s'amusant La fiction (d'après une histoire vraie ! ) Alors que mamie s'apprête à souffler ses bougies, une mouche atterrit tout droit dans le verre de papi. Celui-ci, courageux sauveur, la ramène à la vie. Devenus les meilleurs copains du monde, Micheline et papi partagent tout de leur quotidien, ce qui n'est pas du goût du reste de la famille... Le documentaire La mouche fait partie des insectes du quotidien, qui inspirent généralement dégoût et curiosité. Bien connue de nos maisons et jardins, elle est ainsi un excellent outil pédagogique pour initier les enfants à l'entomologie et à la biodiversité. Soucieuses de l'environnement et de la Terre que nous léguerons à nos enfants, les Editions Delachaux et Niestlé s'engagent à imprimer toute leur production jeunesse en France ou en Europe et sur un papier issu de forêts gérées durablement. A PARTIR DE 6 ANS