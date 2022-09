Un semainier à spirales à poser sur son bureau pour organiser sa semaine en un clin d'oeil ! Le semainier spirales 2023, c'est : - Un outil d'organisation au design neutre et épuré pour une cible plus mixte et un usage professionnel. - Une double-page par semaine avec : une page avec le planning de la semaine et de grandes cases chaque jour pour noter ses rendez-vous, de 8h à 20h et une page avec 4 colonnes pour hiérarchiser ses priorités : Urgent / Très urgent / A faire / A déléguer Semainier millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.