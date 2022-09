Conférences chinoises de la rue d'Ulm 2019-2021

La connaissance qu'ont les chercheurs français des travaux récents conduits en Chine dans les sciences humaines et sociales reste très lacunaire. Pour combler, partiellement ces lacunes, un programme de conférences organisées par l'université Fudan à Shanghai, une des principales universités chinoises pour ces disciplines, et l'Ecole normale supérieure vise à diffuser les recherches récentes conduites en Chine dans des domaines tels que l'histoire globale, l'histoire littéraire, l'histoire de l'art, la science des religions, l'histoire du livre, la linguistique, la phénoménologie, l'anthropologie. Les approches proposées privilégient naturellement les points de convergence et de recouvrement d'une tradition chinoise et française. Toutefois il ne s'agit pas de parler prioritairement de la Chine mais plutôt de voir ce qu'un point de vue chinois, acceptant pleinement l'héritage des classiques peut apporter à la compréhension d'un éventail de sujets aussi large que la phénoménologie heideggérienne, l'Islam ou la pensée politique américaines. Ces éclairages aident à ouvrir des horizons nouveaux, une compréhension nouvelle et plus large de ce qui, à tort, par manque de déplacement des perspectives, semblait trop évident.