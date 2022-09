Crépuscule sur la Loire

Virginie Sourget était à la tête d'une petite fortune héritée de ses parents. Une chaîne de restaurants, des participations dans différentes sociétés, une galerie d'art... Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait donc beaucoup d'amis. Lorsque son corps sans vie avait été découvert dans sa luxueuse chaumière de la banlieue nantaise, la mort accidentelle avait d'abord semblé une évidence. Pourtant... Tout n'était pas aussi limpide. Une porte non verrouillée, un coffre-fort ouvert... Virginie était-elle vraiment seule ? Un cocktail mondain avait réuni la veille une trentaine de personnes dans l'imposante chaumière. Et tous ces gens n'étaient peut-être pas que ses amis. Entre argent, sexe et manipulation, plusieurs d'entre eux auraient même eu de bonnes raisons d'en vouloir à Virginie Sourget. Le commissaire Nazer Baron va le réaliser très vite...