Départementales N° 4, automne 2022 : De retour à Bruxelles

Promenez-vous dans les rues de Bruxelles, Rencontrez des gens super sympas Et partagez un moment avec eux Découvrez la (vraie) vie d'un musicien en tournée et d'une psy dans son cabinet, Prenez-vous pour un héros de cinéma, trouvez le prochain roman que vous allez adorer, Régalez-vous et plongez dans les coulisses de restaurants de quartier Vous n'aurez jamais vu Bruxelles comme ça, C'est certain, Alors... Prenez le temps. Rien que pour vous. Et lisez Départementales Bon voyage ! - Avec Diego Leyder, guitariste de BRNS ; Celestina Jorge Vindes, fondatrice de la librairie Pépite Blues ; Juan Borbolla et son Video Express ; Lhamo Svaluto et ses restaurants Momo ; François Chladiuk du Western Shop ; Charlotte Laplace, psychologue clinicienne et praticienne EMDR ; les habitués de la brasserie de l'Union ; Aurora Gonzalez Carrera du restaurant Asturias.