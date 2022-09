Le grand livre des techniques de l artiste. Les classiques de l'atelier beaux-arts

Ce livre se veut un manuel de référence pour les artistes, où ils pourront trouver des indications essentielles sur les bases du dessin et de la couleur. Une révision et une mise à jour minutieuses de la méthode utilisée par J M Parramón, réalisées par l'artiste et professeur Merche Gaspar Caro. L'ouvrage reprend ses connaissances, ses expériences et ses conseils didactiques dans une synthèse de tout ce dont un peintre doit tenir compte, en sélectionnant consciencieusement les méthodes et les recommandations qui sont encore valables aujourd'hui et sont d'une grande utilité pour les débutants, les professionnels et les enseignants. Chaque double page comprend des images et des explications claires, simples et aussi proches que celles qu'il a utilisées, pour impliquer le lecteur dès le premier instant. Tout ce contenu est complété par une sélection d'oeuvres du maître.