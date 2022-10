Almanach Astrologique des Générations. du XXe et XXIe siècle

Dans la lignée de Charles Vouga, Germaine Holley et de leur vision originale des planètes transpersonnelles Pluton, Neptune et Uranus, Fanchon Pradalier Roy milite et publie depuis des années pour une Astrologie spirituelle et scientifique ; notamment dans son dernier ouvrage : Astrologie Science de la Conscience - les Grands Cycles de Civilisations, qui a mis à jour une théorie astrologique majeure quant à l'évolution de la conscience humaine au rythme des intercycles planétaires. Cet almanach, co-écrit avec Faustine Austerlitz, s'inscrit à la suite comme une approche inédite des générations en astrologie, depuis leurs projets collectifs inconscients (au XXe et XXIe siècle), jusqu'à l'individu, en menant à son terme une véritable théorie de l'inconscient et du conscient en astrologie. De manière structurée et pédagogique, vous comprendrez comment lire le projet d'une génération. Vous retrouverez pour chacune, une trame psychologique de fond commun, à savoir la nature de leurs problématiques majeures (Pluton en signe), la teneur de leurs aspirations (Neptune en signe) et la puissance de leur génie collectif (Uranus en signe) ; chacune étant géolocalisée dans son contexte historique, cyclique et nourrie d'exemples cliniques. Vous comprendrez comment le projet de génération se mêle au projet de vie individuel et comment les inconscients collectifs s'harmonisent du point de vue intergénérationnel et transgénérationnel. Cet ouvrage se destine à toutes les générations d'êtres et d'astrologues vivants et à venir, et se donne comme une étude astrologique clinique, recoupant des perspectives modernes de la psychologie et de la philosophie pour aider chaque individu au sein de sa génération à prendre conscience de sa place et de son rôle singulier dans la vie et dans le monde.