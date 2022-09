L histoire d un garçon comme les autres : sur le chemin d une nouvelle masculinité. Un récit illustr. Un récit illustré + des infos pour tout comprendre

Cette année, Arthur et sa jumelle Elsa entrent en école d'ingénieur. Arthur est un garçon comme les autres : il aime sortir et faire la fête, il rigole aux blagues, parfois lourdes, de sa bande de potes et il aime passer du temps avec sa soeur - même s'il ne la comprend pas toujours. C'est une de ses camarades qui lui ouvre les yeux : alors qu'il lui soumet une chanson qu'il a écrite pour son groupe de musique, elle lui fait remarquer que ses paroles sont carrément sexistes. Complètement dérouté, Arthur va petit à petit porter un autre regard sur le monde qui l'entoure. Entre discussions avec ses proches, lectures et réflexions, les prises de conscience s'enchaînent... Au fil du récit, ponctué de pages de ressources sur de nombreux sujets de société, Marie Bailliard offre une réflexion puissante sur la place des hommes au sein de la société d'aujourd'hui. A travers le point de vue d'Arthur, ce livre nous permet de voir le monde et nous-même sous un jour nouveau.