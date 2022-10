L'archéologue tome2. Le Fort d'Ashir

Auréolé de ses découvertes en mer d'Oman, l'archéologue Marc Miller, accompagné par l'attachante Anne Verspieren, prend des vacances dans le désert du Dhofar. Mais une découverte aussi inattendue qu'insolite va donner un nouvel élan, terrestre cette fois, à leurs recherches archéologiques. Que cache cette colline ? Et pourquoi n'est-elle mentionnée sur aucune carte, ni dans aucun manuscrit ancien ? Quel drame s'y est-il déroulé ? Serait-il possible que cette région parmi les plus inhospitalières au monde eût eu une importance majeure dans l'Antiquité ? Des questions auxquelles Marc Miller est décidé à trouver des réponses. Plus fanatique que jamais, l'Ombre pousse son frère à préparer une série d'attentats pour semer le chaos au sultanat d'Oman, ruiner son économie et châtier le sultan trop ouvert à l'Occident. Tandis que Marc Miller poursuit sa mission pour faire resurgir l'histoire du sultanat, le terroriste met tout en oeuvre pour l'anéantir. Que se passera-t-il quand les chemins des deux hommes vont se croiser ?