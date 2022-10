L'Approche ABC, de A à Z

Edition revue et augmentée du Dictionnaire de la pensée éducative. Amour, bienveillance, confiance sont les mots-clés de cet "abcdéaire" pour une éducation positive et valorisante. Les enfants imitent les adultes. Alors, pour leur donner envie de faire le bien, il faut commencer par le faire nous-mêmes... et donc éduquer avec authenticité et non avec autorité ; privilégier l'attention positive sur l'attention négative. Les enfants doivent se sentir aimés (A), "bien veillés" (B) et confiants (C). Leur développement et leur apprentissage se font essentiellement par l'entremise d'interactions, lesquelles doivent être nourries par des valeurs pour demeurer positives. Mais comment mettre en pratique ces principes avisés ? En s'appuyant sur ses riches expériences professionnelles et personnelles, Bytchello Prévil dispense ses idées, conseils et astuces aux parents et aux professionnels de l'enfance pour favoriser, entre autres, l'épanouissement des tout-petits. Plus qu'une méthode éducative, l'ABC est un mode de vie.