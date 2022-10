Délicieux danger

Série "Les vauriens de St. James" - Tome 3/5 Le plus débauché des ducs est en quête de plaisir... Londres, 1851 Frannie Darling a grandi dans les rues les plus dangereuses de Londres et en a gardé la certitude qu'elle ne peut se fier à personne d'autre qu'à elle-même. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'amour et le désir : elle se méfie des hommes qui convoitent son corps et sa beauté, elle sait déceler leurs intentions derrière leurs mensonges bien tournés, qu'ils soient criminels ou aristocrates. Mais face à Sterling Mabry, duc de Greystone, ses résolutions vacillent. Elle a beau voir clair dans son jeu, le désir l'envahit à chaque regard, tout son être se tend vers lui, et la reddition promet d'être si délicieuse...