Contes de marianne barcilon

Les contes classiques de l'enfance illustrés par Marianne Barcilon ! Ce recueil de 144 pages propose 6 contes classiques connus de tous illustrés avec humour, fraicheur et talent par Marianne Barcilon. Les contes sont adaptés pour les enfants dès quatre ans : " Le chat botté ", " Boucle d'Or et les trois ours ", " Cendrillon ", " Hänsel etGretel ", " Blanche-Neige et les sept nains " et " Le Petit Chaperon rouge ".