Vite, vite Père Noël !

Ce matin, le réveil de Noël tintinnabule gaiement. Déjà Noël ? Mais rien n'est prêt ! Le Père Noël bondit hors de son lit, mais tout va de travers... Il faut atteler les rennes en vitesse pour leur faire faire leur vol d'entraînement mais l'un deux respire un filament de nuage et le Père Noël doit atterrir d'urgence. Il tombe la tête la première dans la neige et sa tenue est toute tachée. Une fois lavée, il ouvre la machine et voilà que sa tenue en sort multicolore ! Vite, vite, il va être en retard ! Mais que se passe-t-il cette année ?