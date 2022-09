Y kai. Créatures et esprits surnaturels du Japon

Les yokai, ces créatures surnaturelles du folklore japonais, font partie intégrante de l'art nippon depuis les temps les plus reculés. Esprits vengeurs et inquiétants ou bien malicieux et espiègles, les yokai, aux formes les plus variées, peuvent déclencher des catastrophes tout comme apporter chance et prospérité à ceux qui les croisent. Datant de la période d'Edo (1603-1868) à nos jours, la sélection d'oeuvres d'art (estampes, peintures sur rouleaux, gravures sur bois) présentée provient de la collection du Miyoshi Mononoke Museum, au Japon, le seul musée au monde dédié au yokai. Riche de très nombreuses illustrations détaillées, ce livre somme offre l'expérience exceptionnelle d'observer sur plus de 500 pages tous les détails de ces êtres fantastiques et de découvrir le travail de peintres japonais de talent, tels que Tsukioka Yoshitosji. Une immersion visuelle fascinante dans le monde captivant de ces monstres magiques aux formes extravagantes. Né en 1950, Koichi Yumoto dispose de la plus large collection d'oeuvres d'art yokai au Japon. Auparavant conservateur du Kawasaki City Museum, il est l'auteur de Yokai Storyland (Pie International, 2019), Le Musée des Yokai (Editions Sully, 2020) et Le Monde merveilleux des Yokai (Editions Sully, 2022). En 2019, il confie sa collection d'oeuvres d'art au Miyoshi Mononoke Museum, à Hiroshima.