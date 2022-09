Au royaume des aveugles

"Si Godard travaille à ce qu'on voie le son, Bresson est quelqu'un qui permet d'entendre l'image ". Ainsi décrivait le cinéma Odile Converset, une femme aveugle invitée par Serge Daney à la radio. C'est aussi le début de ce livre, étonnant voyage d'après l'aveuglement au cinéma. Ainsi, il y sera question du rapport entre le son et l'image, la vue et son absence, couleurs, regards hors-champ. Dans une magnifique analyse, ce texte rassemble plusieurs films évoquant ou faisant surgir des moment de voyance, d'éblouissement, ou aussi bien d'indifférence vision. Désir, passions, promesses : scandé en trois chapitres ou mouvements, ce livre s'articule comme autant de moments du voir.