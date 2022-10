L'Almanach savoyard. Edition 2023

Attachant, surprenant, sympathique, utile au quotidien, l’Almanach Savoyard est Unique. Il met en avant notre patrimoine Savoyard. Ses nombreuses rubriques sur nos traditions, les événements passés en Pays de Savoie, l’histoire, ses documentaires, nos expressions Savoyardes, les témoignages de nos centenaires, les proverbes, … permettent de découvrir les secrets de notre province Savoyarde. Au sommaire dans l'édition 2023 L'Almanach Savoyard : notre reportage à Marthod ; nos documentaires sur le salsifis des prés, comment distinguer une couleuvre d’une vipère, l’Histoire de Savoie avec le portrait du duc Charles-Emmanuel II, les XXIVes J.O. d’hiver de Pékin, les punitions à l’école autrefois, les Souvenirs d’une petite fille dans une gare ; nos articles sur les anciennes courses cyclistes amateurs, les batteries-fanfares en Pays de Savoie, la traite des vaches à la main, la poire Sucrée de Montluçon, les bénévoles de la station de ski de Montmin "Acteurs de nos Pays de Savoie", le bilan météo de l’été 2021 au printemps 2022 ; du patois ; une chanson "Noce de la mésange et du pinson" ; un conte "Le Gouffre enchanté" ; les portraits de nos centenaires ; des recettes ; les histoires drôles de Fafois ; les trucs et astuces de Mémé Alice ; nos expressions Savoyardes… Mais aussi le calendrier des 12 mois avec la Lune et ses quartiers, les travaux au jardin, les foires et marchés, la position de la Lune dans le Zodiaque à chaque jour de l’année, la 100e heure de la Lune, les éclipses, les prévisions du temps…