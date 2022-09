Indian Time. en territoire Innue

Elena Perlino a réalisé Indian Time lors de trois séjours à la frontière du Québec et du Labrador. Sa série de photographies se déploie dans les communautés innues et naskapies, entre Natashquan, Mani-Utenam, Matimékush-LacJohn, Kawawachikamach et Sheshatshiu. Elle a parcouru ces espaces et ces temps singuliers, qui sont marqués par le rituel, le passage des traditions et la vie quotidienne, pour nous faire entrer dans la nordicité, au plus près de ceux qui l'habitent. Indian Time va à la rencontre de paysages et de récits humains qui révèlent les traces chaotiques laissées par une histoire récente du Québec, à l'image des minières implantées à Matimékush/Schefferville. Chaque image invite alors à revisiter l'ordre établi et à suivre le regard sensible de l'artiste, au-delà d'une vision documentaire.