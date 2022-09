Langston Hughes est un auteur majeur du xxe siècle : premier poète africain-américain à introduire le blues puis le jazz dans la poésie, il a considérablement influencé le développement de la culture dans le Nouveau Monde. Dans son autobiographie, écrite en 1940, il raconte sa jeunesse aventureuse et la naissance de sa vocation d'écrivain. The Big Sea est un document exceptionnel sur une décennie d'une folle liberté, les Roaring Twenties, sur la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, sur le Harlem du jazz et la "Renaissance noire" , sur le Paris nocturne des cabarets de Montmartre... Une oeuvre littéraire pleine de vie, de style, de drôlerie et de beauté, à redécouvrir. Romancier et auteur de nouvelles, dramaturge, traducteur et journaliste, c'est surtout en tant que poète que Langston Hughes(1901-1967) a joué un rôle déterminant dans la littérature du xxe siècle.