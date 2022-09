Le travail fantôme Le travail fantôme est le travail non rétribué réalisé par tout un chacun au sein de la société. Or ces activités indispensables au bon fonctionnement du capitalisme sont invisibles ou invisibilisées. Ainsi s'ajoute à la peine des hommes un labeur de l'ombre imposé à des victimes consentantes mais qui pourraient bien un jour en demander compte. Ivan Illich s'adresse ici aux "colonisés" , c'est-à-dire à une immense majorité de gens pris en main, pris en charge, mais qui commencent à revendiquer leurs responsabilités à travers la mise en oeuvre d'une société conviviale. Ivan Illich (1926-2002) Philosophe, penseur de l'écologie politique, il a fondé, au Mexique, le Centre interculturel de documentation (CIDOC). Il est l'auteur d'une oeuvre importante qui a contribué à l'analyse critique de la société industrielle, dont Une société sans école (1971) et La Convivialité (1973).