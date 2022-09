Sushi aime les souris

Comme tous les chats, Sushi chasse les souris. Mais que se passerait-il si on l'en empêchait ? Poussée à l'extrême, cette histoire permet d'expliquer de manière loufoque le phénomène complexe de la prédation. Soucieuses de l'environnement et de la Terre que nous léguerons à nos enfants, les Editions Delachaux et Niestlé s'engagent à imprimer toute leur production jeunesse en France ou en Europe, et sur du papier issu de forêts gérées durablement.