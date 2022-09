Sur les chemins du vivant. Carnet de route d'un jeune naturaliste engagé

Une balade naturaliste, poétique et politique au coeur du vivant La "culture du vivant" est un concept clé de l'écologie moderne que défend Victor Noël, jeune naturaliste militant de 17 ans. Dans cet ouvrage, illustré à la manière d'un carnet de voyage, l'auteur nous entraîne au coeur de ce monde vivant, celui dont nous faisons partie et auquel nous oublions trop souvent de faire attention. Des rives de la Moselle, aux friches industrielles, en passant par la forêt, la ville ou la campagne uniformisée, ce cheminement naturaliste est un prétexte idéal pour questionner notre système de valeur, notre rapport au vivant, tout en nous rappelant que la beauté et l'habitabilité du monde résident dans l'équilibre de sa biodiversité. Dès l'âge de 9 ans, Victor Noël est convaincu de la nécessité d'agir pour la défense du vivant. Il s'engage auprès de plusieurs associations de protection de l'environnement tout en essayant d'éveiller les consciences et d'inviter à l'action. Il est l'auteur de Je rêve d'un monde... (Delachaux et Niestlé, 2020), un plaidoyer militant en faveur du respect de la biodiversité. Sophie Bataille est aquarelliste naturaliste et grande voyageuse. Elle peint la nature et le vivant qui nous entoure. Elle propose des stages pour faire découvrir au grand public aquarelle et carnet de voyage ; elle illustre pour divers projets ou peint en direct lors de spectacles sur des thématiques liées au vivant. Elle a notamment illustré le carnet de voyage immobile Prendre forêt (Rodéo d'âme, 2021).