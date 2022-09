Harry Potter Spiromagic

Ce livre n'est pas un livre de coloriages comme les autres... Toute la magie du monde des sorciers est cachée à l'intérieur ! Pour la révéler, il te faut un feutre ou un stylo, et juste un peu de concentration. Harry, Hermione, Dumbledore, Dobby... et même l'infâme Mage noir, tous tes personnages préférés vont apparaître petit à petit pour former de magnifiques portraits. Des spirales ensorcelantes !