L'énigme d'Armor

Le commissaire Sébastien Bressac, méridional en exil, vient d'être nommé à Saint-Brieuc. Sa première enquête bretonne le conduit entre Erquy et le Val-André, où les membres d'une famille fortunée sont frappés d'un mal mystérieux, qui les ronge de l'intérieur. Epaulé par ses lieutenants Morgane Bozec et Yvon Marquis, Bressac va découvrir le monde de l'aquaculture et se confronter à des notables locaux aussi bien qu'à des industriels de l'agroalimentaire. Nourrir les dix milliards d'individus prévus sur la planète à l'horizon 2050 représente un enjeu technologique et financier colossal. Le pactole associé suscite les insatiables appétits d'individus sans scrupules. Certains parmi eux avancent masqués, d'autres nagent en eaux troubles, tous appartiennent au monde des prédateurs...